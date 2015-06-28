انتهت - المهمة الإفريقية - سموحة 3-2 المغرب التطواني.. عودة تاريخية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والمغرب التطواني.

جوووووووووووووووووووول كواو يتقدم لسموحة برأسيه رائعة حولها من عرضية المنوفي.

ق78:عرضية داخل منطقة جزاء التطواني مررها السيد فريد برأسه سددها هيرمان كواو في الشباك.

ق72: عرضية حولها هيرمان كواو برأسه في الشباك لكن من الخارج.

ق67: ركنية لسموحة تسلمها صلاح أمين ثم سدد أرضية سكنت الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

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ق35: ميمي عبد الرازق أجرى تبديلا مبكرا بدخول عمر المنوفي بدلا من مصطفى طلعت.

ق22: عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء سموحة حولها الخدروف برأسه لكن مرت بجوار القائم.

ق12: أحمد جاهوه يطلق قذيفة عابرة للقرات فشل مهدي سليمان التصدى لها.

ق6: مرتضى فال استغل دربكه داخل منطقة الجزاء واحرز هدف مشكوك في صحته.

هدف أول للمغرب التطواني

سموحة 0-2 التطاوني

انطلاق المباراة