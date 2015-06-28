انتهت - المهمة الإفريقية - سموحة 3-2 المغرب التطواني.. عودة تاريخية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة والمغرب التطواني.
جوووووووووووووووووووول كواو يتقدم لسموحة برأسيه رائعة حولها من عرضية المنوفي.
ق78:عرضية داخل منطقة جزاء التطواني مررها السيد فريد برأسه سددها هيرمان كواو في الشباك.
ق72: عرضية حولها هيرمان كواو برأسه في الشباك لكن من الخارج.
ق67: ركنية لسموحة تسلمها صلاح أمين ثم سدد أرضية سكنت الشباك.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
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ق35: ميمي عبد الرازق أجرى تبديلا مبكرا بدخول عمر المنوفي بدلا من مصطفى طلعت.
ق22: عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء سموحة حولها الخدروف برأسه لكن مرت بجوار القائم.
ق12: أحمد جاهوه يطلق قذيفة عابرة للقرات فشل مهدي سليمان التصدى لها.
ق6: مرتضى فال استغل دربكه داخل منطقة الجزاء واحرز هدف مشكوك في صحته.
هدف أول للمغرب التطواني
سموحة 0-2 التطاوني
انطلاق المباراة