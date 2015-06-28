الزمالك: لدينا رغبة في تجديد عقد فيريرا.. والبرتغالي لم يرفض

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق سيبقى مع الفريق الموسم الجديد.

وقال أحمد مرتضى: "لدينا رغبة في التجديد لفيريرا، وسيبقى مع الفريق الموسم المقبل بنفس التشكيلة الحالية للجهاز الفني".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "لم يتحدث أحد عن رحيل فيريرا، بل أكدنا أنه في حالة عدم التجديد فإن هناك جهاز فني بديل".

وتابع: "لقد وافق المدرب البرتغالي على تجديد عقده لمدة شهر مؤقتا، لحين التوقيع على العقد الجديد. أداء الزمالك يتحسن، رغم إن فيريرا لم يعمل فترة إعداد طويلة عند توليه مسؤولية الفريق".

وأتم عضو الزمالك: "أعتقد أن الظروف ستكون أفضل الموسم المقبل، لأن الضغط العصبي سيقل، وثقة اللاعبين ستزيد بعد الفوز بالبطولات".