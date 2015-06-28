شرطة نيويورك: مقتل سجين واستعادة آخر بعد هروب 3 اسابيع

انتهت أزمة هروب سجينين خطيرين من أكثر السجون الأمريكية تشديدا للحراسة في نيويورك،اليوم الأحد، وذلك بمقتل أحد الهاربين واعتقال الآخر.

فقدة أعلنت مصادر أمنية متعددة حسبما نشرت وكالة «CNN» أن السجين الهارب ديفيد سويت قد تم اقتياده إلى الحجز بعد أن ألقي القبض عليه على بعد ميلين من الحدود مع كندا. وقد تم أخذه أولًا إلى المستشفى للكشف الطبي، طبقًا لما أفاد مصدر أمني، وقد شوهدت سيارة الإسعاف التي كانت تقله وهي تغادر إلى مركز أليس هايد الطبي تحت الحراسة.

وكانت شرطة نيويورك أعلنت في وقت سابق، أن السجين الهارب ريتشارد مات، قتل بثلاث رصاصات أصابته في رأسه من بندقة شبه أوتوماتيكية، من قبل عناصر وحدة تابعة للجمارك وحرس الحدود الذين قاموا بإطلاق النار عليه بعدما حاصروه يوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن شرطة ولاية نيويورك إن «مات» كان يعاني من “لسع الحشرات في الأطراف السفلى، والبثور، وكشوط وتسلخات في الجلد” حيث كان يعيش مختبئًا في الغابة لمدة ثلاثة أسابيع. وهرب مات ورفيقه ديفيد سويت من أكثر السجون تحصينًا بالأمن في مطلع يونيو.