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انتبهى لصحة طفلك.. الأمراض الفيروسية تصيبه بمرض السكر

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انتبهى لصحة طفلك.. الأمراض الفيروسية تصيبه بمرض السكر انتبهى لصحة طفلك.. الأمراض الفيروسية تصيبه بمرض السكر
إصابة الطفل بالأمراض الفيروسية من العوامل المساعدة فى الإصابة بمرض السكر، لأنها تعمل على مهاجمة الخلايا التى تفرز الأنسولين، مما له أثر ضار على صحة الطفل ويعرضه لحدوث مضاعفات إذا لم يتم علاجه.

وفى هذا السياق يقول الدكتور هشام الحفناوى عميد معهد السكر والغدد الصماء أن من العوامل المساعدة التى تؤدى إلى اكتشاف مرض السكر عند الأطفال، هو الإصابة بالأمراض الفيروسية، لأنها تهاجم الخلايا التى تفرز الأنسولين بالجسم، فيحدث تآكل ذاتى للخلايا" بيتا" التى تفرز الأنسولين، فيظهر السكر بصورة حادة .

يتابع د. هشام الحفناوى أنه للتغلب على إصابة الأطفال بسكر النوع الأول، يجب أخذ التطعيمات الخاصة بالأمراض الفيروسية فى مواعيدها، والابتعاد عن الالتهابات الفيروسية التى تهاجم الخلايا التى تفرز الأنسولين والاهتمام بالرضاعة الطبيعية، وذلك لاحتوائها على أجسام مضادة تعمل على مهاجمة الأمراض الفيروسية والبكتيرية التى يتعرض لها الطفل.

يشير أنه فى حالة إصابة الطفل ببعض الأمراض الفيروسية فيجب أن يتلقى العلاج المناسب، ولا يجب أن يهمل علاجه، حتى يتجنب الإصابة بمرض السكر أو حدوث خلل فى جهاز المناعة.

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مصر 365