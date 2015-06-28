أدوية سرطان جديدة تعالج مجموعة كبيرة من الأورام دون آثار جانبية

إنجاز طبى هائل وضخم تم التوصل إليه مؤخراً، حيث أزاحت دراسة أمريكية حديثة الستار عن مجموعة جديدة من الأدوية المضادة للسرطان، تساهم فى قتل خلايا الأورام واستهدافها فى إحدى مراحل النمو الهامة، وذلك حسب مجموعة من التجارب والأبحاث التى أجريت على الحيوانات داخل المعمل فقط، ولم يتم إجراء أية تجارب إكلينيكية على الإنسان حتى الآن.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة سانت لويس أن المجموعة الجديدة من أدوية السرطان تستهدف عملية الأيض والتمثيل الغذائى الخاصة بالأورام وتقوم بقطع إمدادات الطاقة التى تحتاجها الخلايا السرطانية الجديدة.

ولفت الباحثون إلى أن هذه الأدوية تعد الأولى من نوعها التى تستهدف عملية أيض الخلايا السرطانية، ومن أمثلتها عقار "SR9243"، والذى يمنع استهلاك الخلايا السرطانية للجلوكوز ويقطع إمدادات الطاقة عنها.

وأضاف الباحثون أن تلك المجموعة من العقاقير تمتلك فاعلية كبيرة فى القضاء على الكثير من أنواع السرطان، وخاصة عقار " SR9243" والذى يتمتع بدرجة أمان عالية ولا يسبب تسمم الكبد أو خفض الوزن أو الالتهابات كما هو الحال مع أدوية السرطان الأخرى، وكما أثبتت إحدى التجارب أنه يزيد من فاعلية العلاج الكيماوى فى استئصال الأورام، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Cancer Cell" خلال شهر يونيو الحالى.

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