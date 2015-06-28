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دراسة: فاكهة الكشمش توسع الأوعية الدموية وتعزز أداء الرياضيين

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دراسة: فاكهة الكشمش توسع الأوعية الدموية وتعزز أداء الرياضيين دراسة: فاكهة الكشمش توسع الأوعية الدموية وتعزز أداء الرياضيين
الكشمش الأسود من الفواكه الرائعة التى تنتمى إلى عائلة العنب، وكشفت مؤخراً دراسة بريطانية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة شيشستر أن فاكهة الكشمش الأسود تتمتع بقيمة غذائية عالية للغاية وتساهم بشكل أكبر فى الوقاية من الإصابة بالأمراض مقارنة بالفواكه الأخرى التى تنتمى لعائلة العنب والتوت.

وتابعت الدراسة أن نبات الكشمش الأسود الذى يزرع فى بريطانيا يحتوى على تركيزات أعلى من مضادات الأكسدة بمعدل 6 إلى 8 أضعاف مقارنة بالتوت الأزرق أو التوت البرى، وهو من الفواكه الصحية الرائعة التى تنتمى إلى قائمة "السوبر فودز"، وهو ما يعنى أن الكشمش سيساهم فى التمتع بفوائد صحية أفضل.

وأضاف الباحثون أن النتائج كشفت أيضاً أن الكشمش الأسود يساهم فى تعزيز أداء الرياضيين، وتحسين القوة العضلية والمجهود البدنى الذى يبذلونه خلال الأنشطة الرياضية التى يمارسونها، لافتين إلى أن هذه الفاكهة الرائعة تحتوى على نسب هائلة من مضاد الأكسدة الشهير "anthocyanin"، والذى يساهم فى توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية لأنسجة وعضلات الجسم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر يونيو الجارى.
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