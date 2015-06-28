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ديمبا با يغادر بشكتاش للانتقال لشنجهاي شينوا الصيني

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ديمبا با يغادر بشكتاش للانتقال لشنجهاي شينوا الصيني ديمبا با يغادر بشكتاش للانتقال لشنجهاي شينوا الصيني

(إفي): سيرحل اللاعب السنغالي ديمبا با عن نادي بشكتاش التركي للتعاقد مع نادي شنجهاي شينوا، حسبما كشفت قناة (سي ان ان تورك) نقلا عن مصادر بالنادي الصيني.

وكان ديمبا با (31 عاما) والمهاجم الدولي بمنتخب السنغال، قد قضى موسما في تركيا، وسيتوجه إلى الصين للتوقيع على العقد، بحسب القناة.

ودفع النادي الصيني إلى بشكتاش 13.5 مليون يورو صافي للحصول على خدمات لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، الذي كان قد انتقل إلى النادي التركي مقابل 6 ملايين فقط.

وسجل ديمبا با خلال 44 مباراة خاضها مع بشكتاش 27 هدفا.

وأشارت صحيفة (ميلييت) المحلية إلى أن النادي التركي يسعى للتعاقد مع المهاجم الإسباني فرناندو توريس، المحترف حاليا في صفوف أتليتكو مدريد، لتعويض رحيل ديمبا با.

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