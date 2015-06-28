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فيل نيفيل يؤكد وجود مفاوضات مع فالنسيا وينفي التوصل لاتفاق

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فيل نيفيل يؤكد وجود مفاوضات مع فالنسيا وينفي التوصل لاتفاق فيل نيفيل يؤكد وجود مفاوضات مع فالنسيا وينفي التوصل لاتفاق

(إفي): أكد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق فيل نيفيل لاذاعة (بي بي سي) البريطانية وجود مفاوضات مع إدارة فالنسيا لينضم للجهاز الفني للفريق الإسباني الذي يقوده البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو، ولكنه نفى التوصل للاتفاق.

وكان نيفيل (38 عاما)، الذي لعب مع الإنجليزي في 59 مباراة، مساعدا لديفيد مويس المدير الفني الحالي لريال سوسيداد الإسباني حينما كان الأخير مدربا لمانشستر يونايتد الإنجليزي منذ موسمين.

وبعد إقالة مويس لم يعمل نيفيل سوى كمعلق في (بي بي سي).

وأكد اللاعب الذي اعتزل عام 2013 في إيفرتون الإنجليزي أنه يتفاوض مع فالنسيا ليكون مساعدا لنونو ولكن ينقص التوصل لاتفاق.

وسيشغل نيفيل المنصب الذي تركه الاسكتلندي يان كاثرو مساعد نونو في فالنسيا وريو أفي البرتغالي.

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