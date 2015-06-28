' فالديز الأفضل لخلافة دي خيا في مانشستر يونايتد '

(إفي): يعتقد دوايت يورك مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم المعتزل، صاحب 64 هدفا في 188 مباراة مع (الشياطين الحمر)، أن الإسباني فيكتور فالديز هو حارس المرمى الذي يجب أن يخلف مواطنه ديفيد دي خيا، إذا ما قرر الأخير الرحيل عن النادي.

وأوضح يورك (43 عاما) في تصريحات نقلتها شبكة (سكاي سبورتس) "خلال الـ18 شهرا الأخيرة كان دي خيا اللاعب الأفضل في مانشستر يونايتد، لذا ليس من السهل التفريط في نجم بهذه الأهمية للفريق. رحيله سيمثل خسارة كبيرة، لكنني واثق من أن (المدير الفني الهولندي لويس) فان جال يعرف ما الذي سيفعله".

وقال إن الحارس الاحتياطي "فيكتور فالديز يتمتع بخبرة عريضة وتوج بكل البطولات. أعتقد أنه المرشح الأفضل لخلافة دي خيا. بتر تشك أيضا كان يمكنه القيام بهذا الدور، لكنه على وشك إتمام صفقة انتقاله إلى أرسنال. ومع ذلك، فإن حقيقة أن دي خيا لا يزال لاعبا في يونايتد تعني أن رحيله لم يتم بعد".

وأكد مهاجم ترينداد وتوباجو السابق، الذي لعب في صفوف يونايتد بين عامي 1999 و2002 ، أن فان جال بحاجة إلى تخصيص أموال ضخمة في سوق الانتقالات الحالي "كي يكون الفريق مرشحا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل".

وأبرز يورك "في العام الماضي كنا متداعين للغاية دفاعيا. في الهجوم كان لدينا أنخل دي ماريا وواين روني وروبن فان بيرسي وراداميل فالكاو، لكن لم يكن أي منهم في المستوى المنتظر".

وأنهى مانشستر يونايتد موسم الدوري الإنجليزي المنصرم في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، بفارق 17 نقطة عن البطل تشيلسي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.