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«إيران» في المركز الرابع لتجارة «الإمارات» بقيمة 17 مليار دولار

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«إيران» في المركز الرابع لتجارة «الإمارات» بقيمة 17 مليار دولار «إيران» في المركز الرابع لتجارة «الإمارات» بقيمة 17 مليار دولار

برج خليفة

صرح وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، بأن حجم التبادل التجاري بين بلاده وإيران بلغ 17 مليار دولار بنهاية عام 2014.

وأضاف، في بيان صحفي ألقاه عقب لقاء جمعه بالسفير الإيراني لدى أبوظبي، محمد رضا فياض حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك»، “إن إيران تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للإمارات مع بقية دول العالم”.

وأوضح أن بلاده تسعى لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية مع إيران، والعمل المشترك على الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما.

وعلى خلفية الإحصاءات الرسمية السابقة، فإن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران بلغ 15.7 مليار دولار في عام 2013، فيما كان نحو 17.8 مليار دولار في عام 2012، و23 مليار دولار في عام 2011، و20 مليار دولار في عام 2010.

ودعا وزير الاقتصاد الإماراتي إلى رفع مستوى التعاون في مجال الطيران المدني، حيث توجد حاليًا 200 رحلة طيران أسبوعيًا بين البلدين، تلعب دورًا في تعزيز التبادل التجاري والتعاون بين مجتمع الأعمال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في المجال السياحي.

 

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