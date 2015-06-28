أردوغان: تركيا لن تسمح أبدا بإنشاء دولة كردية في شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، أن تركيا لن تسمح بتأسيس دولة كردية على حدودها الجنوبية.

وقال «أردغان» وفق ما نشرته وكالة «سبوتنيك»: ” تركيا لن تسمح أبدا بإنشاء دولة جديدة كردية في شمال سوريا، على الحدود مع تركيا، وسنبذل كل مابوسعنا لإفشال هذه الخطة، مهما كان الثمن”.

وجاء الخطاب الذي ألقى به الرئيس التركي على خلفية التقدم الكبير للقوات العسكرية الكردية في معركتهم ضد المسلحين من الجماعات المتطرفة في شمال سوريا. هذا وقد طردت القوات الكردية الجماعات المتطرفة، يوم السبت، من المدينة السورية كوباني عين عرب في محافظة حلب، والمدينة الأن تحت سيطرة الأكراد تماما.

وفي الحسكة، التي تقع في شمال سوريا أيضًا تم التوصل إلى اتفاق بين المجموعات المسلحة الكردية والقوات السورية بمحاربة الجماعات المتطرفة معًا، في مقابل موافقة السلطات للحد من نفوذها في هذه المدينة، ووفقًا للإتفاق فإن الأكراد سيديرون مدينة الحسكة، وسيكون بإمكانهم وضع علمهم على المباني بدلًا من العلم السوري.