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إصابة مجند بالخطأ بطلق ناري في البطن بالسويس

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إصابة مجند بالخطأ بطلق ناري في البطن بالسويس إصابة مجند بالخطأ بطلق ناري في البطن بالسويس

28 يونيو 2015 | 10:19 مساءً

أرشيفية

أصيب مجند تابع لقوات الأمن فى السويس، بطلق ناري فى البطن أثناء تنظيف سلاحة الميري، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.
> وقال مصدر امني فى تصريحات خاصة ان المجند كان متواجداً ضمن قوة تأمين مبني إدارة مكافحة المخدرات بحي فيصل، وأثناء تنظيف بندقيته الآلية نسي تفريغ ماسورة إطلاق النار، فخرجت طلقة إستقرت فى بطنه .
> وعلى الفور تم نقله للمستشفي وإجراء عملية جراحية له لإستخراج الرصاصة، وتوجه اللواء على ماهر حكمدار السويس وقيادات معسكر قوات الأمن للمستشفي للإطمئنان على المجند، والوقوف على حالته الصحية.

2015-06-28

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