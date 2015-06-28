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السعودية: لم يسبق التعامل أمنيًا مع منفذ تفجير الكويت بنشاطات إرهابية

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السعودية: لم يسبق التعامل أمنيًا مع منفذ تفجير الكويت بنشاطات إرهابية السعودية: لم يسبق التعامل أمنيًا مع منفذ تفجير الكويت بنشاطات إرهابية
أكدت وزارة الداخلية اليوم الأحد أنه لم يسبق للجهات الأمنية أن تعاملت مع منفذ تفجير الكويت، الذى أودى بحياة 27 شخصا وأصاب أكثر من 200 آخرين، فى نشاطات تتعلق بالإرهاب .

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية فى بيان لها مساء اليوم الأحد أن منفذ تفجير مسجد الإمام الصادق فى دولة الكويت فهد بن سليمان القباع ويبلغ من العمر ثلاثة وعشرون لم يسبق للجهات الأمنية التعامل معه فى أى نشاطات تتعلق بالإرهاب.

وقالت الوزارة إن القباع غادر المملكة يوم الخميس الماضى جوا من الرياض إلى المنامة على رحلة طيران الخليج رقم (170)، ولم تسجل له سفرات سابقة.

وأكدت الداخلية أن التعاون قائم مع الأشقاء فى الكويت للوقوف على أبعاد الجريمة والأطراف المتورطة فيها وعلاقة أى مواطنين سعوديين آخرين بها، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع البحرينيين للوقوف على ما لديهم عن الفترة الزمنية التى قضاها منفذ الجريمة الإرهابية بالمنامة.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت إن الانتحارى الذى فجر نفسه فى مسجد الإمام الصادق خلال صلاة الجمعة سعودى الجنسية ويدعىى فهد سليمان عبد المحسن القباع "مشيرة الى أن "الانتحارى دخل الكويت فجر يوم الجمعة الماضى عن طريق المطار وهو اليوم نفسه الذى وقعت فيه الجريمة النكراء".

واعتقلت الشرطة السائق الذى نقل الانتحارى إلى مسجد الإمام الصادق حيث فجر نفسه فى جموع المصلين خلال صلاة الجمعة، الأمر الذى أدى إلى مقتل 27 شخصا وجرح 227 آخرين.

وتبنى تنظيم "داعش" فى بيان نشر فى موقع محسوب عليه العملية، حسب وسائل إعلام رسمية.
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