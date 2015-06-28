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مسئول سودانى: يوجود اتفاق على انسحاب قوات اليوناميد من دارفور

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مسئول سودانى: يوجود اتفاق على انسحاب قوات اليوناميد من دارفور مسئول سودانى: يوجود اتفاق على انسحاب قوات اليوناميد من دارفور
أكد مسئول مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، وجود اتفاق بين السودانية، ومجلس الأمن والسلم الأفريقى والأمم المتحدة، على الانسحاب التدريجى لقوات بعثة "اليوناميد" من المناطق الآمنة بولايات دارفور-غرب السودان-، مشيرا إلى انه من غير المتصور أن تخرج قوات اليوناميد من الإقليم الدارفورى فى أقل من عام.

وقال أمين-فى تصريح مساء اليوم الأحد بالخرطوم- "إن محاولات أمريكا وبريطانيا فى مجلس الأمن، بشأن الإبقاء على بعثة اليوناميد بدارفور كما هو عليه، لن تمضى على هذا النحو ولن تمر فى مجلس الأمن"، مؤكدا أن كثير من الدول لا تريد ان تتحول قوات حفظ السلام فى العالم إلى عمليات سياسية وإهدار موارد كبيرة للبلاد.

وأضاف مسئول مكتب ملف دارفور، ان أى تفاوض حول دارفور سيتم وفق وثيقة السلام التى تم توقيعها فى الدوحة، وقال "أن موقف حكومة السودان هو عدم نقل التفاوض إلى مكان أخر".

وأوضح أن الحكومة عندما ذهبت لأديس أبابا كانت بدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، لمناقشة موضوع وقف إطلاق النار ، تجدر الإشارة، إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي، قرر مؤخرا تمديد مهمة بعثة قوات اليوناميد بدارفور إلى عام آخر.

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مصر 365

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