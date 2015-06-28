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نقل ومجازاة رئيس وحدة محلية وصحة أسرة بالشرقية لتقصيرهم فى العمل

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نقل ومجازاة رئيس وحدة محلية وصحة أسرة بالشرقية لتقصيرهم فى العمل نقل ومجازاة رئيس وحدة محلية وصحة أسرة بالشرقية لتقصيرهم فى العمل
قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، نقل رئيس الوحدة المحلية بأنشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لتدنى مستوى النظافة بشوارع القرية وتراكم أكوام القمامة وانبعاث روائح كريهة، ما تضر بالصحة العامة للمواطنين، جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة اليوم للوحدة المحلية بأنشاص الرمل.

كما قرر المحافظ إيقاف مسئول النظافة بالوحدة عن العمل وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة.

وفى ذات السياق قرر مجازاة مديرة وحدة صحة الأسرة ببساتين بركات التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بخصم 3 أيام من راتبها لعدم تواجدها بالعمل.
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