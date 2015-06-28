بالصور.. إلقاء مخلفات طبية شديدة التلوث وحى غرب الإسكندرية يغرم المستشفى

فوجئ أهالى حى غرب بالإسكندرية بعمال مستشفى يلقون مخلفات طبية شديدة التلوث فى الشارع ما أثار استياءهم وخوفهم على الصحة العامة، وتقدموا بشكوى.

وأكد العميد محمد أبو شبانة، القائم بأعمال رئيس حى غرب، أن مأمور الضبطية القضائية بالحى حرر محضر مخالفة بيئية بـ5000 جنيه للمستشفى لإلقائها المخلفات الطبية بالطريق العام، وأشار إلى أن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، شدد على ضرورة توقيع أقصى العقوبات على المنشآت والمحلات المخالفة فى هذا الصدد.



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مخلفات طبية شديدة التلوث



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إلقاء المخلفات بالشارع



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إلقاء الحقن الملوثة



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المخلفات الطبية بالشارع