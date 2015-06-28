"صحة كفر الشيخ": 10 ملايين جنيه لدعم مستشفيات المحافظة

أكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم الأحد، أنه سوف يتم تدعيم 3 مستشفيات بالمحافظة بأجهزة طبية جديدة، وهى مستشفيات دسوق العام، كفرالشيخ العام، وسيدى سالم المركزى، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، منها 5 ملايين لمستشفى دسوق، والمبلغ المتبقى لمستشفىى كفرالشيخ وسيدى سالم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته وكيلة الوزارة، مع أهالى مدينة دسوق، بالمركز الطبى الحضرى بمدينة دسوق، بحضور الدكتور عمرو النحاس وكيل الوزارة، والدكتور محمد آغا مدير إدارة دسوق الصحية، والدكتور محمد عبد العزيز مدير مستشفى دسوق العام، والدكتور طارق الشربينى مدير عام الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور السيد عبد الجواد مدير إدارة التخطيط، والدكتور تامر حجازى مدير إدارة الصيدلة، ومحمد الصاوى المدير المالى بالمديرية، وممثلى المنظمات الحقوقية.

وأعلنت خلال هذا اللقاء عن الانتهاء من أعمال التجديدات والتطويرات بالمستشفى خلال مدة تتراوح ما بين 4 و5 شهور أى بنهاية العام الحالى، ونقل قسم العمليات شاملاً الجراحة والنساء بمستشفى فيصل سعود الفليج لأمراض الكلى، لإجراء العمليات بذلك المستشفى 4 أيام فقط فى الأسبوع، عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، وذلك بعد فشل المفاوضات مع المستشفيات الخاصة بشأن ذلك بسبب الأسعار المبالغ فيها.

وقررت تشكيل لجان تفتيش من المديرية، لمتابعة ومراقبة حضور وانصراف الأطباء من المستشفى، من خلال عملهم في النوبتجيات المسائية، وتكليف الدكتور تامر حجازى مدير إدارة الصيادلة بالمديرية بتوفير صيدليين في النوبتجيات يوميًا منهما صيدليا في الأقسام الداخلية، والأخر فى قسم الاستقبال.

كما قررت التعاقد مع شركتى أمن لا يقل عدد أفرادها عن 15 عضوًا، وشركة أخرى للنظافة بالمستشفى خلال الموازنة الجديدة 2015 - 2016 بعد موافقة وزارة الصحة على ذلك.

فيما أكد محمد الصاوى المدير المالي بالمديرية أنه تم طرح مناقصة فى التأمين الطبى لتشغيل شركة أمن للمستشفى، حيث تقدمت عدة شركات لهذه المناقصة وجارٍ الاستقرار على إحداها، لتبدأ عملها فى المستشفى بداية من أول أغسطس المقبل.

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