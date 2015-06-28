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محمود سالم إبراهيم عميدًا لعلوم دمياط بقرار جمهورى

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محمود سالم إبراهيم عميدًا لعلوم دمياط بقرار جمهورى محمود سالم إبراهيم عميدًا لعلوم دمياط بقرار جمهورى
عين الدكتور رمضان طنطاوى، رئيس جامعة دمياط، الأستاذ الدكتور محمود سالم إبراهيم عميدًا لكلية العلوم لمدة ثلاث سنوات، وذلك بناءً على قرار رئيس الجمهورية الصادر اليوم برقم 277 لسنة 2015.

ووجه الأستاذ الدكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى على اهتمامهم باستكمال الهيكل الوظيفى بجامعة دمياط.

يذكر أن الدكتور محمود سالم يعمل أستاذًا لعلوم البيئة بكلية العلوم وشغل منصب وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

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