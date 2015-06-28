أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

موظف يهدد زميلته ونجار في السجن المركزي يدخل الممنوعات

Google+ Print
موظف يهدد زميلته ونجار في السجن المركزي يدخل الممنوعات موظف يهدد زميلته ونجار في السجن المركزي يدخل الممنوعات

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة نجار عربي يعمل في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بقبول عطية لنفسه مقابل إدخال ممنوعات إلى السجن المركزي لموقوف.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة، إن المتهم البالغ من العمر 53 عاماً، قبل لنفسه رشى عبارة عن 6600 درهم، مقابل إدخال مواد مخدرة وأجهزة اتصالات إلى السجن المركزي.


> وأفاد ملازم من الإدارة نفسها، في التحقيقات النيابية، بورود معلومات حول إدخال المتهم حبوباً مخدرة وهواتف متحركة.


> كما أحالت النيابة العامة عربياً متهماً بتهديد موظفة أميركية وأطفالها بارتكاب جناية ضدها وأطفالها لحملها على عدم إنهاء علاقتها به. وكانت علاقة صداقة نشأت بين المتهم والمجني عليها، وعندما حاولت التملص منه وإنهاء علاقتها به، بدأ يهددها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية