موظف يهدد زميلته ونجار في السجن المركزي يدخل الممنوعات

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة نجار عربي يعمل في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بقبول عطية لنفسه مقابل إدخال ممنوعات إلى السجن المركزي لموقوف.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة، إن المتهم البالغ من العمر 53 عاماً، قبل لنفسه رشى عبارة عن 6600 درهم، مقابل إدخال مواد مخدرة وأجهزة اتصالات إلى السجن المركزي.



> وأفاد ملازم من الإدارة نفسها، في التحقيقات النيابية، بورود معلومات حول إدخال المتهم حبوباً مخدرة وهواتف متحركة.



> كما أحالت النيابة العامة عربياً متهماً بتهديد موظفة أميركية وأطفالها بارتكاب جناية ضدها وأطفالها لحملها على عدم إنهاء علاقتها به. وكانت علاقة صداقة نشأت بين المتهم والمجني عليها، وعندما حاولت التملص منه وإنهاء علاقتها به، بدأ يهددها.