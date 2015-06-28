الإعدام لقاتل المواطن المسن والمؤبد للمتهم بقتيل الطوارئ

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، في جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار سامح شاكر، وعضوية خالد الشناوي وهشام نصيف، بالإعدام قصاصاً في حق آسيوي قتل مواطناً مسناً أسفل جسر رأس الخيمة أثناء مشاجرة.وكانت المحكمة استمعت لأقوال الطبيب الشرعي الذي أكد أن المجني عليه تعرض للنحر من رقبته بطول 16 سنتمتراً..

وللطعن في أنحاء مختلفة من جسده بلغت 21 طعنة بوساطة سكين. وكشف رجال التحريات أمام المحكمة، أن المكالمات الهاتفية للمجني عليه قادت لمعرفة الجاني.كما قضت المحكمة نفسها وفي ذات الجلسة، بالمؤبد في حق المتهم الأول في قضية «قتيل طوارئ مستشفى صقر»، وبعام للمتهم الثاني لإخفائه الأدلة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين خلال التحقيقات، تهمة القتل العمد للمتهم الأول، والتستر على الجريمة للمتهم الثاني الذي ساعده على نقل جثمان المجني عليه ثم لاذا بالفرار. لكن رجال التحريات والمباحث الجنائية قبضوا عليه خلال ساعتين.