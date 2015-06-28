أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الإعدام لقاتل المواطن المسن والمؤبد للمتهم بقتيل الطوارئ

Google+ Print
الإعدام لقاتل المواطن المسن والمؤبد للمتهم بقتيل الطوارئ الإعدام لقاتل المواطن المسن والمؤبد للمتهم بقتيل الطوارئ

 قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، في جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار سامح شاكر، وعضوية خالد الشناوي وهشام نصيف، بالإعدام قصاصاً في حق آسيوي قتل مواطناً مسناً أسفل جسر رأس الخيمة أثناء مشاجرة.وكانت المحكمة استمعت لأقوال الطبيب الشرعي الذي أكد أن المجني عليه تعرض للنحر من رقبته بطول 16 سنتمتراً..

وللطعن في أنحاء مختلفة من جسده بلغت 21 طعنة بوساطة سكين. وكشف رجال التحريات أمام المحكمة، أن المكالمات الهاتفية للمجني عليه قادت لمعرفة الجاني.كما قضت المحكمة نفسها وفي ذات الجلسة، بالمؤبد في حق المتهم الأول في قضية «قتيل طوارئ مستشفى صقر»، وبعام للمتهم الثاني لإخفائه الأدلة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين خلال التحقيقات، تهمة القتل العمد للمتهم الأول، والتستر على الجريمة للمتهم الثاني الذي ساعده على نقل جثمان المجني عليه ثم لاذا بالفرار. لكن رجال التحريات والمباحث الجنائية قبضوا عليه خلال ساعتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية