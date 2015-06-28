الشرطة التركية تفرق حفل زفاف للمثليين باسطنبول

فرقت الشرطة التركية بإستخدام العنف حفل زفاف لمثليين أقيم في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول، مستخدمة الدروع والهراوات وخراطيم المياه ورذاذ الفلفل والرصاص البلاستيكي بحسب ما ذكرت مراسلة لـCNN من موقع الحدث.

و بحسب ما ذكرته الـ CNN، قد حضر آلاف المدعوين، حيث قامت الشرطة بتفريق المسيرة من ميدان تقسيم وأرغمت المشاركين على الدخول في شوارع فرعية حيث إستمروا باللإحتفال.

وعلى الرغم من حدوث زواج لمثليين قبل نحو عقدين من الزمن في إسطنبول، إلا أن الشرطة قاطعت الأحد الإحتفال وفرقت المحتفلين، وتقول السلطات بأن المسيرة قرب ميدان تقسيم لا يمكن أن تحدث هذا العام لأن توقيتها جاء في شهر رمضان.

وتنظر السلطات إلى مثل هذا الزواج بأنه يتعارض مع حرمة الشهر، وقد قاوم بعض المشاركين الشرطة بصورة سلمية وحاولوا الجدال معهم لكي يستمروا في الإحتفال، وردد المشاركون شعارات تطالب السلطات بالإلتزام بالدستور التركي، مشيرين إلى سماح الدول الغربية بحق المثليين في تنظيم المسيرات والتجمعات، ومؤكدين أنهم موجودون ولن يغادروا.