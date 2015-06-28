أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الشرطة التركية تفرق حفل زفاف للمثليين باسطنبول

Google+ Print
الشرطة التركية تفرق حفل زفاف للمثليين باسطنبول الشرطة التركية تفرق حفل زفاف للمثليين باسطنبول

أرشيفية

فرقت الشرطة التركية بإستخدام العنف حفل زفاف لمثليين أقيم في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول، مستخدمة الدروع والهراوات وخراطيم المياه ورذاذ الفلفل والرصاص البلاستيكي بحسب ما ذكرت مراسلة لـCNN من موقع الحدث.

و بحسب ما ذكرته الـ CNN،  قد حضر آلاف المدعوين، حيث قامت الشرطة بتفريق المسيرة من ميدان تقسيم وأرغمت المشاركين على الدخول في شوارع فرعية حيث إستمروا باللإحتفال.

وعلى الرغم من حدوث زواج لمثليين قبل نحو عقدين من الزمن في إسطنبول، إلا أن الشرطة قاطعت الأحد الإحتفال وفرقت المحتفلين، وتقول السلطات بأن المسيرة قرب ميدان تقسيم لا يمكن أن تحدث هذا العام لأن توقيتها جاء في شهر رمضان.

وتنظر السلطات إلى مثل هذا الزواج بأنه يتعارض مع حرمة الشهر، وقد قاوم بعض المشاركين الشرطة بصورة سلمية وحاولوا الجدال معهم لكي يستمروا في الإحتفال، وردد المشاركون شعارات تطالب السلطات بالإلتزام بالدستور التركي، مشيرين إلى سماح الدول الغربية بحق المثليين في تنظيم المسيرات والتجمعات، ومؤكدين أنهم موجودون ولن يغادروا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا