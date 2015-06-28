رئيس الوزراء يتفقد مشروع توشكى ويفتتح تطوير المستشفى الجامعي بأسوان غدًا

يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لمحافظة أسوان لمدة يومين، يبدأها غداً بتفقد مشروع توشكى ويشهد أيضاً حفر الآبار بتوشكى فى منطقة 10 آلاف فدان، ثم يعقبها تشغيل محطة الري رقم 3 بمزرعة الظاهر الإماراتية، ويعقبها تفقد مشروع 17 ألف فدان الخاصة بشباب الخريجين.

كما يتضمن اليوم الأول من الزيارة، تفقد مدينة توشكى الجديدة، والمدينة السكنية بالكيلو 50، ومحطة توشكى العملاقة ومشاهدة وإستماع عرض تقديمي خاص بالمحطة العملاقة داخل قاعة الإجتماعات، ويختتم اليوم الأول من الزيارة بتفقد متحف دول حوض النيل بمدينة أسوان، وفى اليوم الثاني يقوم رئيس الوزراء بزيارة مصنع كيما وإفتتاح التطويرات الجديدة بمستشفى أسوان الجامعي.

ويختتم رئيس الوزراء زيارته لأسوان بتفقد قرى كركر وعقد لقاء جماهيري فيها، ويرافق رئيس الوزراء في زيارته لأسوان وزراء الزراعة والإسكان والموارد المائية والرى والإستثمار والتنمية المحلية​​ .