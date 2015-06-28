أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس الوزراء يتفقد مشروع توشكى ويفتتح تطوير المستشفى الجامعي بأسوان غدًا

Google+ Print
رئيس الوزراء يتفقد مشروع توشكى ويفتتح تطوير المستشفى الجامعي بأسوان غدًا رئيس الوزراء يتفقد مشروع توشكى ويفتتح تطوير المستشفى الجامعي بأسوان غدًا

 

إبراهيم محلب

يقوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لمحافظة أسوان لمدة يومين، يبدأها غداً بتفقد مشروع توشكى ويشهد أيضاً حفر الآبار بتوشكى فى منطقة 10 آلاف فدان، ثم يعقبها تشغيل محطة الري رقم 3 بمزرعة الظاهر الإماراتية، ويعقبها تفقد مشروع 17 ألف فدان الخاصة بشباب الخريجين.

كما يتضمن اليوم الأول من الزيارة، تفقد مدينة توشكى الجديدة، والمدينة السكنية بالكيلو 50، ومحطة توشكى العملاقة ومشاهدة وإستماع عرض تقديمي خاص بالمحطة العملاقة داخل قاعة الإجتماعات، ويختتم اليوم الأول من الزيارة بتفقد متحف دول حوض النيل بمدينة أسوان، وفى اليوم الثاني يقوم رئيس الوزراء بزيارة مصنع كيما وإفتتاح التطويرات الجديدة بمستشفى أسوان الجامعي.

ويختتم رئيس الوزراء زيارته لأسوان بتفقد قرى كركر وعقد لقاء جماهيري فيها، ويرافق رئيس الوزراء في زيارته لأسوان وزراء الزراعة والإسكان والموارد المائية والرى والإستثمار والتنمية المحلية​​ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا