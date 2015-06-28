التربية والتعليم بسوهاج تعلن تنسيق القبول بالمراحل الثانوية المختلفة‎

​أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، نتيجة تنسيق قبول الناجحين بالشهادة الإعدادية للإلتحاق بالمراحل الثانوية المختلفة، حيث تم تحديد درجة 235 للثانوي العام وللحاصلين على 290 درجة لهم الحق فى الإلتحاق بأى مدرسة حسب رغباتهم دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

وقال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن القبول بمدرسة الميكانيكيا بسوهاج بلغ 210 درجات ومدرسة الثانوية الزخرفية بلغ 190 درجة ومدرسة الفنية بنات بلغ 200 درجة ومدرسة سوهاج المعمارية بلغ 200 درجة أيضاً.

أما مدرسة سوهاج الثانوية المتقدمة نظام الخمس سنوات فقبلت من 200 درجة ومدرسة الثانوية الفندقية السياحية بالكوثر فقبلت من 200 درجة ومدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام الخمس سنوات فقبلت من 180 درجة.