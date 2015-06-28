أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

التربية والتعليم بسوهاج تعلن تنسيق القبول بالمراحل الثانوية المختلفة‎

Google+ Print
التربية والتعليم بسوهاج تعلن تنسيق القبول بالمراحل الثانوية المختلفة‎ التربية والتعليم بسوهاج تعلن تنسيق القبول بالمراحل الثانوية المختلفة‎

أرشيفية

​أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، نتيجة تنسيق قبول الناجحين بالشهادة الإعدادية للإلتحاق بالمراحل الثانوية المختلفة، حيث تم تحديد درجة 235 للثانوي العام وللحاصلين على 290 درجة لهم الحق فى الإلتحاق بأى مدرسة حسب رغباتهم دون التقيد بالتوزيع الجغرافي.

وقال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن القبول بمدرسة الميكانيكيا بسوهاج بلغ 210 درجات ومدرسة الثانوية الزخرفية بلغ 190 درجة ومدرسة الفنية بنات بلغ 200 درجة ومدرسة سوهاج المعمارية بلغ 200 درجة أيضاً.

أما مدرسة سوهاج الثانوية المتقدمة نظام الخمس سنوات فقبلت من 200 درجة ومدرسة الثانوية الفندقية السياحية بالكوثر فقبلت من 200 درجة ومدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام الخمس سنوات فقبلت من 180 درجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا