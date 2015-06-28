قوات التحالف الدولي تنفذ 27 ضربة جوية على مواقع داعش في سوريا والعراق

أعلنت قوة المهام المشتركة عن قيام قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تنفيذ 27 ضربة جوية على مواقع لتنظيم « داعش» الإرهابي في سوريا والعراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية عن القوة قولها في بيان أصدرته اليوم الأحد،”إن قوات التحالف نفذت 17 ضربة جوية في سوريا، حيث نفذت 9 منها ضد مواقع لداعش قرب مدينة كوباني، و5 ضربات قرب حلب و3 قرب تل أبيض”.

وأضاف أنه في العراق نفذ طيران التحالف 10 ضربات جوية أصابت أهدافًا للتنظيم قرب الموصل وتلعفر وسنجار والفلوجة وبيجي ومخمور والحبانية.

يأتي هذا بعد أيام من هجوم نفذه مسلحون تابعون لتنظيم الدولة على مدينة كوباني السورية القريبة من الحدود التركية، الذي تصدت له قوات حماية الشعب الكردية، وأسفر عن قتلى وإصابات في صفوف المدنيين.

أ ش أ