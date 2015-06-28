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مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يغادر القاهرة

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مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يغادر القاهرة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يغادر القاهرة

 

مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية – دوري جولد

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، مدير عام وزارة الخارجية اسرائيل، دوري جولد، عائدًا إلى تل أبيب على طائرة خاصة بعد زيارة استغرقت ساعات ألتقى خلالها مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار، السفير أسامة المجدوب؛ لبحث القضية الفلسطينية وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأكد «المجدوب» للمسئول الإسرائيلى على أن مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لها وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن أى تسوية لابد أن تستند إلى حل الدولتين وبما يؤسس إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى.

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