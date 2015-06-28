"البحوث الفلكية": الحديث عن زلزال مدمر بالشرق الأوسط "تنجيم"

أكد الدكتور أبو العلا أمين رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية استحالة تنبؤ أى دولة فى العالم بحدوث الزلازل فى منطقة ما.

وتعليقا على ما نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، بشان تحذيرات خبراء الزلازل فى إسرائيل، من زلزال شديد سيضرب المنطقة، ويؤدى إلى انهيار أكثر من 70% من منازل إسرائيل، قال أمين، لـ"اليوم السابع ان اليهود متقدمين فى جميع العلوم ومنها الزلازل لكنهم بشر لا يستطيعون التنبؤ بالزلازل، مؤكدا أن منجم هو مصدر هذه المعلومة .

وأشار الدكتور أبو العلا أمين، الى أن أكبر دليل على أن توقعهم مبنى على أساس غير علمى هو أن منطقة خليج العقبة لم تشهد أى زلزال بقوة 8 درجات على مقايس ريختر من قبل كما أن هذا الرقم كبير جدا حيث إن المنطقة دائما ما تشهد زلازل من النوع المتوسط.

وتابع أبو العلا أمين ، " لو كان لدى اسرائيل القدرة على التنبؤ بالزلازل لتنبأت بالزلزال الذى شهدته مصر أمس السبت " ، لافتا الى ان جهات رصد الزلازل بإسرائيل اعلنت أمس وقوع الزلزال بالسعودية على الرغم من اعلان جميع الدول وقوعه بخليج العقبة بمصر.

جدير بالذكر أن صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، ذكرت أن خبراء الزلازل فى إسرائيل، حذروا من وقوع زلزال شديد سيضرب المنطقة، ويؤدى إلى انهيار أكثر من 70% من منازل إسرائيل، مضيفة أن آخر زلزال ضرب المنطقة ونجمت عنه خسائر كبيرة كان عام 1900 وكانت قوته ما بين 7 و8 درجات بمقياس ريختر.

>يديعوت: زلزال مدمر يضرب الشرق الأوسط قريبا وانهيار 70% من منازل إسرائيل>http://www.youm7.com/story/2015/6/28/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-70-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7/2243863#.VZAjg_nvOM8