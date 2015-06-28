بعد اتهامه بالتحرش..كيف دافع عمرو يوسف عن نفسه؟

رد الفنان عمرو يوسف على التهمة التي طالته من قبل حملة "شفت تحرش" وهي التحريض على التحرش عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" قائلاً إنه مجرد فنان وطُلب منه المشاركة في إعلان، نافياً أن يكون قد روّج للتحرش، وأكد أن الإعلان يحمل جانب كوميدي.

وجاء رد يوسف بعد الهجوم الشديد الذي تعرّض له واتهامه بالتحريض على التّحرش الجنسي من قبل حملة "شفت تحرش" المنوطة بضبط المتحرشين في الشوارع والمواد الإعلامية، بسبب ظهوره في إعلان ترويجي لإحدى القرى السياحية، والذي يعتمد على جذب العملاء من خلال ظهور فتيات جميلات فيه، على حد اعتبار الحملة.

عمرو يوسف متهم بالتحريض على التحرش الجنسي

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