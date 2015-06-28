ماجد المهندس يطلق أنشودة "طول الأمل" بحلول شهر رمضان المبارك

أطلق الفنان ماجد المهندس أنشودة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعنوان "طول الأمل"، من كتابة وإنتاج الشاعر السعودي خالد المريخي، وألحان الملحن السعودي ناصر الصالح.

وتبث الأنشودة حالياً على عدد من الإذاعات الخليجية والعربية، ويتم التحضير لفيديو كليب خاص بها، سيعرض في الأيام القليلة المقبلة على القنوات الفضائية العربية والخليجية.

من جهته، أعرب الشاعر السعودي خالد المريخي عن سعادته بالتعاون مع المهندس، خصوصاً وأنها المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة كتابة الإنشاد.

كلمات أنشودة "طول الأمل" تقول:

طول الأمل يلعب على الغافليني

اللي يحسبون أنهم دوم حييين

الموت لو يستأذن الميتيني

أهل المعاصي مايموتون عاصيين

إن كان ماجا اللحين جا بعد حيني

ياحظ منهو حاسب احسابه اللحين

على المساجد يسبق المذنيني

وإن غاب له فرض أفقدوه المصليين

اللي يبي الثنتين دنيا وديني

يفوز بالثنتين .. لا قدم الدين

أخير من دنيا الوهم ركعتيني

قد قالها ابن حميد قبلي من سنين

ومن جربوها لذة المومنيني

في ذمتي مايغبطون السلاطيين..."

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