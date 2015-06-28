في الموسم الأخير من (خواطر) أحمد الشقيري يحذر جمهوره من الإستخدام المفرط للسكر

عمان – سميرة حسنين

تحول أحمد شقيري مقدم البرنامج الديني والتوعوي المميز (خواطر ) الذي يبث كل عام في شهر رمضان المبارك على قناة mbc1 ، في حلقة سابع يوم رمضان من الموسم الأخير من برنامجه التوعوي الشامل (خواطر 11) من شؤون الدين والعمارة والإقتصاد إلى الصحة عبر تحذير جمهوره من الإستخدام المفرط للسكر في الطعام والحلويات ووجبات اليوم الثلاث،وقارن بين أفريقي يتمتع بصحة مثالية ووزن خفيف يصل إلى (43 كلغم) لخلو كافة وجباته المتواضعة وعائلته من السكر،وبين أمريكي يبلغ وزنه (118 كلغم) وضغطه عال جداً جراء استخدامه المفرط للسكر في كافة وجبات الإفطار والغداء والعشاء لدرجة شخصها طبيب أمريكي بأن ضغطه العالي يسمى بدرجة السكتة القلبية ويجب عليه فوراً مراجعة قسم الطواريء. والمثير إنه سأل عدد كبير من الناس عن الشيء الذي يأكلونه يومياً وفيه خطر كبير على صحتهم ولم يعرف أحد سوى طفل صغير أجاب ببراءة : الحلويات،وهي شبه إجابة صحيحة لأن الحلويات تحتوي على كمية كبيرة من السكر بكافة أنواعها.

160 غرام سكر حصة الفرد الأمريكي في اليوم يستخدم كله في وجباته الغذائية

وكشف أحمد الشقيري ضمن حلقته الصحية الهامة أن حصة الفرد الأمريكي وصلت إلى (160 غرام) سكر في اليوم الواحد يستخدم كله في وجباته الغذائية.

نصيحة صحية في رمضان: استبدلوا القطائف ولقمة القاضي والكنافة والمهلبية بالفواكه

وفي ختام حلقته نصح أحمد الشقيري الصائمين في شهر رمضان إستبدال: القطائف ولقمة القاضي والكنافة والمهلبية بالفواكه وبلاش منها خالص،وهي في الحقيقة نصيحة صعب على غير الصائم الإلتزام بها فكيف بالصائم ؟ لكن لنجاح الصائم في تطويع إرادته وتنفيذ نصيحة الشقيري ولو جزئياً طعم لذيذ هو طعم الصحة والعافية التي إن ذهبت مستحيل أن تعوض.

شرح صور:

1- أحمد الشقيري يقدم الموسم الحادي عشر الأخير من (خواطر) فهل سيقدم برنامج آخر في رمضان 2016 المقبل؟

2- حملت الحلقة السابعة من الموسم الأخير من (خواطر) عنوان (بلاش مهلبية) التي نصح بها الشقيري الصائمين باستبدال المهلبية والكنافة والقطائف ولقمة القاضي بالفواكه.

3- أحمد الشقيري يقارن بين وجبات إفطار الإفريقي الخالية من السكر ووجبات أمريكي غنية جداً بالسكر.