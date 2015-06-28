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أخطاء درامية جديدة .. حديث بالهاتف بالمقلوب وخداع المشاهدين بدور الأم !

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أخطاء درامية جديدة .. حديث بالهاتف بالمقلوب وخداع المشاهدين بدور الأم ! أخطاء درامية جديدة .. حديث بالهاتف بالمقلوب وخداع المشاهدين بدور الأم !

الأحد 28-06-2015 17:24

تطغى المجاملات والشللية الفنية على مضامين الاعمال الدرامية والنصوص التلفزيونية بخاصة في الدراما الخليجية في شهر رمضان في الوقت الذي يتناسى به القيمين على تلك الأعمال ذكاء وفطنة المشاهد الخليجي .
ومن أبرز تلك الأخطاء التي رصدناها في الحلقات الفائتة بالمسلسلات الخليجية قيام الفنان ناصر القصبي بالحديث في مشهد من سيلفي بهاتفه النقال بالمقلوب !
وهذا ماحدث أيضاً مع الفنان غازي حسين في مسلسل لو أني أعرف خاتمتي عندما تحدث أيضاً بالهاتف بالمقلوب !
وفي مسلسل الليوان كانت الأخطاء الفادحة حاضرة أيضاً
من خلال تجسيد الممثلة مي عبدالله لدور والدة ريم الفضالة وهما متقاربتان بالعمر في الواقع ، فهل خلت الساحة الفنية الخليجية من أي فنانة تقوم بدور الأم في مسلسل الليوان ؟

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سيدتي