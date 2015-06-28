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هل تزوج مهند سراً ؟

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هل تزوج مهند سراً ؟ هل تزوج مهند سراً ؟

الأحد 28-06-2015 18:56

نشرت الصحف التركية خبر إعلان مصممة الأزياء التركية باشاك ديزير في حسابها الشخصي على "تويتر"، زواجها من حبيبها الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند.
وكان وقع الخبر كقنبلة إعلامية مفاجئة للجميع، وفي أول ظهور لكيفانش مع باشاك سألتهم وسائل الإعلام عن صحة الخبر فنفى كيفانش الخبر قائلاً "حساب باشاك في تويتر سرق من هاكرز مجهول هو من قام بنشر البيان لا نحن".
وكان وقع الخبر حزيناً على معجبات مهند المراهقات، اللواتي عبرنّ عن حزنهن بتعليقات في مواقع التواصل الإجتماعي.
وبعد نشر النفي بأيام شوهد كيفانش تاتليتوغ يمضي إجازة بحرية مع أصدقائه في بودروم، حيث كان يمارس التزلج على الماء.

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سيدتي

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