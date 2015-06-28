الأمير جورج يرأس اللقاء الأول بين والديه والنجمين أنجلينا وبراد بيت

إستضاف قصر كينغستون الملكي في بريطانيا بعد ظهر يوم الجمعة النجمين العالميين Angelina Jolie و Brad Pitt، حيث شاركا في حفلة شاي مع الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton.

وكشفت صحيفة People الأمريكية أن الأميرين عقدا إجتماعاً خاصاً مع النجمين الأكثر شهرة في هوليوود، وتبادلا الحديث في العديد من الأمور السياسية والإجتماعية، وأبرزها التجارة غير الشرعية للحياة البرية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقبل هذه الزيارة التي قامت بها Jolie، مبعوثة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى بريطانيا برفقة زوجها الممثل وأولادهما الـ 6، لبوا دعوة غداء في وزارة الخارجية البريطانية، وجرى النقاش حول مختلف الأمور الإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي Angelina للحد من أعمال العنف التي تحصل خلال الحروب والنزاعات.

ولفتت صحيفة الـ Daily mail البريطانية إلى أن الأمير George رافق والديه إلى باحة القصر الملكي ليشارك في إستقبال Jolie وزوجها.

هذه النشاطات الإنسانية ليست غريبة على النجمة Angelina Jolie ، فخلال الأسبوع الماضي زارت مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، وشاركتهم الهموم والمآسي التي تواجههم، كما زارت تركيا وإلتقت المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس في محافظة ماردين جنوب تركيا ، والتقت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، وزارت عدد من الأسر السورية والعراقية النازحة والمنكوبة ، وناشدت زعماء العالم متسائلة عن سبب ازدياد عدد نازحي الحروب.

يشار إلى أن صور الجلسة التي جمعت الأمير والدوقة بالنجمين العالميين للمرة الأولى، لم تنشر حتى الساعة.

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