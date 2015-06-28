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إيران تتطاول على الأزهر بسبب مواجهته لدعوات التشيع فى مساجد مصر

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إيران تتطاول على الأزهر بسبب مواجهته لدعوات التشيع فى مساجد مصر إيران تتطاول على الأزهر بسبب مواجهته لدعوات التشيع فى مساجد مصر
واصلت إيران تطاولها وهجومها على مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقالت "وكالة أنباء فارس" إن الأزهر بدأ فى مجابهة أتباع أهل البيت، وتحول ذلك إلى أولوية للأزهر بدلا من محاربة الفكر التكفيرى الذى تأججت نيرانه حاليا فى الكثير من البلدان الإسلامية.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الأزهر بدأ جولة جديدة من مجابهة فكر أهل البيت والتشيع لهم فى بإشراف مباشر من قبل شيخ الأزهر، موضحة أن الشيخ الطيب دعا رجال الدين والشيوخ فى مصر إلى التصدى لتوجهات المصريين وميولهم صوب التشيع، وتنفيذ خطط وبرامج مختلفة طيلة شهر رمضان المبارك للتصدى لاتساع فكر التشيع، كما دعا شيخ الأزهر علماء الدين أن يمتنعوا عن زيارة إيران، وفى هذا السياق بدأت وزارة الأوقاف فى مصر بنشاطات محمومة فى مساجد البلاد للتصدى لأى خطوات تخدم أهداف أتباع أهل البيت.

وقالت الوكالة الإيرانية إن ما يلفت الأنظار أن حزب "النور" السلفى وجه مؤخرًا رسالة إلى الأزهر دعاه فيها إلى توسيع نطاق مكافحة انتشار فكر أتباع أهل البيت حسب تعبير الوكالة الإيرانية.

وفى تدخل صارخ فى الشئون الداخلية المصرية قالت الوكالة الإيرانية إنه ينبغى على الأزهر تقديم الإجابة الصريحة عما إذا كانت المجموعات الإرهابية التى توجه لمصر أكبر تهديد حاليا كـ "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بداعش والتى تهاجم المعسكرات والجنود والضباط حاليًا أكثر تهديدا على هذا البلد أم أتباع أهل البيت.

وزعمت الوكالة أن دور الأزهر قد تضاءل بين أهل السنة بالنظر لاتساع نطاق الأفكار التفكيرية والوهابية بين بعض الأوساط الاجتماعية لذلك ينبغى للأزهر الاهتمام بالوحدة والحفاظ على مكانته كمرجع لفتاوى أهل السنة والكف عن التوجهات الخاطئة فى مناهضة فكر أهل بيت الرسول (ص) وأنصارهم على حد قول "وكالة أنباء فارس" الإيرانية.


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