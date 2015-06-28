الحكومة: طرح 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة فى خطة "2015/2016"

أعلنت الحكومة المصرية أنه سيتم طرح 60 ألف وحدة سكنية بخطة الحكومة للإسكان الاجتماعى لعامى "2015/2016"، بالمدن الجديدة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من 31 ألف وحدة سكنية بهذه المدن.

وأوضحت الحكومة فى تقرير لها أنه تم الانتهاء من 39 ألف وحدة فى المحافظات وجار تنفيذ 100 ألف وحدة بخطة "2015/2016".

وأشارت الحكومة إلى أنه فيما يتعلق بترسيم الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات فإن لجنة ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات انتهت من التوصية بإنشاء ثلاث محافظات جديدة باسم محافظة وسط سيناء، ومحافظة العلمين، ومحافظة الواحات، وتعديل الحدود الإدارية لعدد 23 محافظة، وذلك بهدف إعطاء فرص متكافئة للتنمية، وإيجاد أنشطة وفرص عمل أوسع لسكان المحافظات، ودمج المناطق الفقيرة مع المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية خاصة جنوب مصر، والاهتمام بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة فى وحدة مكانية واحدة.