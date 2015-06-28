العاملون بالجامعة العمالية يعلقون اعتصامهم بعد تدخل نقيب المحامين

علق العاملون بالجامعة العمالية اعتصامهم الذى بدأوه اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل، عقب تدخل سامح عاشور نقيب المحامين ووعده بحل الأزمة.. وأكد عاشور للعمال أنه طلب موعدا من الرئيس السيسى بناء على اتصال هاتفى من الجبالى مراغى رئيس الاتحاد العام.

وكانت شهدت الوقفة الاحتجاجية التى نظمها اليوم العاملون بالجامعة العمالية مشادات بين العاملين وبعضهم، حيث وقف أكثر من 1000 موظف يهتفون ضد وزيرة القوى العاملة، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول طلاب الثانوية العامة لهذا العام، فيما خرج جزء منهم خارج مبنى الجامعة وجلس بعض الموظفين فى مكاتبهم فبدا الأمر وكأنه انقسام بين العاملين.

وفى سياق متصل قام العاملون بتعليق صورتين للرئيس عبد الفتاح السيسى على واجهة مقر الجامعة تغطى واجهة الجامعة بمدينة نصر، خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم.. وانفعل أحد العمال فى الهتاف للرئيس السيسى قائلا: الحقنا يا ريس وزيرة القوى العاملة تخرب بيوتنا، واشتد الهتاف ضد وزيرة القوى العاملة.

والجدير بالذكر أن الجبالى مراغى لم يحضر إلى مقر الجامعة نظرا للغضب الشديد من قبل العاملين بالجامعة نحوه، نتيجة لما وصفوه بالتقصير الشديد من الاتحاد تجاه الجامعة العمالية.