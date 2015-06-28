إحالة12مسئولاً بـ"ماسبيرو" للمحاكمة لاتهامهم بالتسبب فى فقدان شرائط التراث

قرر المستشار ناجى عبد الحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 12 مسئولًاً بالتليفزيون، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها فقدان عدد من الشرائط المسجل عليها تراث التليفزيون المصري.

وتضمن أمر الإحالة أسماء كل من: ماجدة محمد محمد، رئيسة مكتبة الفيديو المسجل بقطاع التليفزيون، والسيد إبراهيم السيد، كبير أخصائي وثائق ومكتبات، وأمناء مكتبة الفيديو المسجل وهم كل من: جمال على محمد أمين، وياسر صلاح خليل، ومحمد صديق قطب، ومحمد عبد العظيم عبد الغفار، وخالد عبد اللطيف عبد الحميد، وحاتم عبد الرحمن عبده، ومحمد رياض مصطفى، ومحمد صالح عبد الحكيم، وسامح أحمد عياد، ومحمد محمود مصطفى.

وذكرت تحقيقات النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات الجهة التي يعملون بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أهملوا في الحفاظ على عهدتهم مما ترتب عليه وجود عجز بعهدة المكتبة عبارة عن عشرات الشرائط المسجلة.