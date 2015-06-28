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قرار جمهورى بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

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قرار جمهورى بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% قرار جمهورى بقانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

ويقضى القرار الجمهورى بقانون الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة عشرة فى المائة اعتبارا من أول يوليو المقبل والمستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

كما نص القرار على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، على أن تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.
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مصر 365