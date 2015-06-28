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انفجار صاروخ فضائى يحمل مركبة بولاية فلوريدا الأمريكية

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انفجار صاروخ فضائى يحمل مركبة بولاية فلوريدا الأمريكية انفجار صاروخ فضائى يحمل مركبة بولاية فلوريدا الأمريكية
ذكرت "CNN" أن صاروخًا فضائيًا يحمل مركبة غير مأهولة انفجر اليوم الأحد، بقاعدة إطلاقه بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس (SpaceX) من قاعدة كاب كانافيرال بفلوريدا.

وأكدت الشركة عبر حسابها على "تويتر" أن الصاروخ الذى يحمل كبسولة غير مأهولة قد انفجر وأن المركبة عانت من انحراف فى مسار صعودها.

وفى السياق ذاته، ذكرت وكالة "رويترز" إن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، قالت، إن صاروخا غير مأهول تابعا لشركة سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز انفجر بعد نحو دقيقتين من انطلاقه من قاعدة تابعة لسلاح الجو الأمريكى فى فلوريدا اليوم الأحد، مما أدى إلى تدمير سفينة شحن كانت فى طريقها إلى المحطة الفضائية الدولية .

وكان الصاروخ البالغ طوله 63 مترا هو الإطلاق رقم 19 للصاروخ فالكون 9 منذ استخدامه لأول مرة فى عام 2010 بما فى ذلك ست رحلات شحن سابقة لصالح ناسا بموجب تعاقد يشمل 15 رحلة بقيمة مليارى دولار، ويطلق على الشركة اسم "سبيس إكس"، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.


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