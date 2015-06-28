لويف يحفز لاعبيه.. من سيكون قائد ألمانيا في 2016؟

يحاول يواخيم لويف المدير الفني لمنتخب ألمانيا العثور على أفضل خليفة لفيليب لام النجم المخضرم الذي اعتزل دوليا فور فوزه بكأس العالم 2014.

لام وبير ميرتساكر وميروسلاف كلوزه كلهم خرجوا من حسابات منتخب ألمانيا بعد العودة من البرازيل. والآن لويف يبحث عن قائد جديد.

وقال لويف: "الأسئلة التالية لاتزال تحتاج إلى إجابات واضحة. من سيتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة؟".

وتابع "من سيكون القدوة للاعبين صغار السن في المنتخب. من سيقودنا في الطريق؟".

ثم استدرك "باستيان شفانشتايجر وجيروم بواتنج ومانويل نوير وسامي خضيرا وماتس هوميلز وتوني كروس، كلهم يقومون بعمل جيد في هذا الشأن".

وأتم "كلهم يقتربون من المطلوب".