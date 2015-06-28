جيجز يوضح.. كيف يفكر مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات

يبحث مانشستر يونايتد عن دعم لعموده الفقري بحسب تصريحات ريان جيجز مساعد المدير الفني للفريق لويس فان جال.

يونايتد ارتبط اسمه بمورجان شنايدرلين وأرتورو فيدال وبسيرخيو راموس وباستيان شفانشتايجر هذا الصيف.

وقال جيجز عن النوعية التي يبحث عنها النادي الإنجليزي: "المهم أن تكون شخصية اللاعب طموحة للفوز ولا شيء سواه".

وأوضح "لاعب أثبت نفسه بالفعل، نجح ويعرف كيف ينجح فعلا. هذا هو اللاعب الذي يريده مانشستر يونايتد".

العمود الفقري

وأردف "أما فيما يخص التخطيط فلكل فريق عمود فقري. قلب دفاع وارتكاز وهجوم".

وأضاف "نحن نبحث عن دعامة جيدة لهذا العمود الفريق".

وأكد "نحن لسنا بعيدين. في الموسم الماضي ظهرنا بمستوى جيد في العديد من اللقاءات الكبرى".

ثم استدرك "لكننا أيضا نحتل المركز الرابع. أي أن هناك 3 فرق أفضل منا وكل منهم سيدعم صفوفه. لهذا علينا التعامل مع تلك الحقيقة وأن نصبح أكثر جاهزية".