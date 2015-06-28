8 نصائح لتأهيل طفلك لاستقبال مولودك الجديد

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال يوضح فى عدة نقاط طرق تمكنك من إعداد الطفل الأول لتقبل طفل جديد فى العائلة وهى:
- أشرك طفلك معك فى الاستعداد لاستقبال المولود الجديد، واجعل لديه رغبة فى رؤيته وانتظاره.
- تحدث معه عن الأوقات الجيدة التى يمكن أن يقضيها مع الطفل الجديد.
- احذر من إرسال الطفل إلى منزل الأقارب كالجدة، بعد إنجاب المولود الجديد فهذا الأمر يوصل له رسالة أنه أصبح غير مرغوب به أو تم استبداله.
- درب طفلك على خلع الحفاض بمجرد حدوث الحمل حتى لا يقلد الطفل الجديد ويفقد تحكمه فى التبول.
- بعد الولادة احضر له عددا من الألعاب والحلوى التى يفضلها، واخبره أنها هدية من المولود.
- اخبره دائما بأن المولود الجديد يحبه بشده.
- حاول أن تجعله يشاهد أفلاما كرتونيه تعرض قصص جيدة عن علاقات الاشقاء يبعضهم.
- حاول أن ترسله إلى دور الحضانة بمجرد علمك بالحمل، ولكن احذر لا تتخذ تلك الخطوة بعد الولادة.
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