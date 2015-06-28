8 نصائح لتأهيل طفلك لاستقبال مولودك الجديد

إنجاب طفل جديد فى العائلة يعد خبرا سارا ومبشرا، ولكنه قد لا يمثل ذات المشاعر لدى الطفل الأول وخاصة لو كان وحيدا ومدللا.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال يوضح فى عدة نقاط طرق تمكنك من إعداد الطفل الأول لتقبل طفل جديد فى العائلة وهى:

- أشرك طفلك معك فى الاستعداد لاستقبال المولود الجديد، واجعل لديه رغبة فى رؤيته وانتظاره.

- تحدث معه عن الأوقات الجيدة التى يمكن أن يقضيها مع الطفل الجديد.

- احذر من إرسال الطفل إلى منزل الأقارب كالجدة، بعد إنجاب المولود الجديد فهذا الأمر يوصل له رسالة أنه أصبح غير مرغوب به أو تم استبداله.

- درب طفلك على خلع الحفاض بمجرد حدوث الحمل حتى لا يقلد الطفل الجديد ويفقد تحكمه فى التبول.

- بعد الولادة احضر له عددا من الألعاب والحلوى التى يفضلها، واخبره أنها هدية من المولود.

- اخبره دائما بأن المولود الجديد يحبه بشده.

- حاول أن تجعله يشاهد أفلاما كرتونيه تعرض قصص جيدة عن علاقات الاشقاء يبعضهم.

- حاول أن ترسله إلى دور الحضانة بمجرد علمك بالحمل، ولكن احذر لا تتخذ تلك الخطوة بعد الولادة.

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