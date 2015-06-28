لمريض السكر.. لو عاوز تصوم تعرف على وجبة السحور المثالية

وجبة السحور من الوجبات التى يتم تناولها خلال شهر رمضان، للمساعدة على الصيام ، كما تمثل أهمية كبرى لمرضى السكر نظرا لأن إهمالها يساهم فى إنخفاض مستوى السكر فى الجسم.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض عدم أهمال تناول وجبة السحور حتى لا يتسبب ذلك فى الشعور بالجوع العطش فى اليوم التالى، ويضيف أن عدم تناول مرضى السكرى وجبة السحور أمر بالغ الخطورة نظرا لان ذلك يعرضه لانخفاض السكر فى اليوم التالى.

ويستكمل د. السبعاوى قائلا "يجب على مريض السكر المسموح له بالصيام الأهتمام بتناول وجبة السحور والحرص على أن تتضمن الأطعمة التى ترفع مستوى السكر بالجسم بصورة تدريجية وتستمر لمدةٍ طويلة خلال الصباح".

ويتابع د. السبعاوى قائلا "حرص مريض السكر على تناول وجبة السحور يساهم فى تجنبه التعرض لنوبات انخفاض السكر والتى تمثل خطورة على حياة مرضى السكر".

>1)رغيف خبز بلدى أو 2 سن .>2)4 ملعقة فول .>3)1 علبة زبادى أو كوب لبن نصف دسم.>4)قطعة جبن أبيض أو رومى أو قريش .>5)ثمرة فاكهه واحدة من الأنواع التالية :> برتقالة أو جوافة أو تفاحة أو موزة أو شريحة شمام أو بطيخ.