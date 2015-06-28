التدخل السريع لعلاج جلطات القلب خلال 90 دقيقة ينقذ حياة المريض

أكد الدكتور عمرو كمال، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، أنه يمكن توسيع الشريان التاجى الرئيسى فى الحالات المعقدة باستخدام الدعامات الدوائية. مضيفًا أن هذه الحالات كانت تعانى من ضيق أو جلطات بالشريان التاجى الرئيسى تم علاجها بالتدخل السريع لإنقاذ مثل هذه الحالات والتى تظهر فى صورة صدمة قلبية واضطراب شديد فى وظائف عضلة القلب ومثل هذا التدخل ينقذ حياة الإنسان حيث أن أى تأخير فى العلاج أكثر من 90 دقيقة قد يؤدى إلى توقف عضلة القلب والتعرض للسكتة القلبية.

وأشار إلى أن معظم هذه الحالات يصاب بها مرضى السكر والمدخنين والمرضى الذين يعانون من ارتفاع فى كولسترول الدم والسمنة المفرطة وأن التدخل الجراحى يكون غير مناسب فى مثل هذه الحالات الحرجة التى قد تكون الثوانى فارقة فى حياة المريض، موضحًا أن هذا التدخل السريع يتم من خلال فريق طبى متخصص ومتميز فى علاج مثل هذه الحالات التى تحتاج إلى مهارات خاصة فى التعامل معها وتوافر إمكانيات مناسبة وطاقم طبى متاح 24 ساعة 7 أيام فى الأسبوع.

وأوضح أن نتائج توسيع مثل هذه الحالات معتمدة كخطة علاج أولية طبقا للخطوط الاسترشادية العالمية للعمل بها فى جميع المراكز المتقدمة فى القلب على مستوى العالم.