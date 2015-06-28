بوجلبان: الأهلي ليس في أفضل حالاته.. والترجي لديه ' أيمن حفني نيجيري '

يرى أنيس بوجلبان مدرب الصفاقسي أن عقدة تفوق الأهلي على الفرق التونسية ليس لها أي تواجد داخل نفوس اللاعبين في البلدين.

وقال بوجلبان عبر قناة النهار للرياضة: "تفوق الأهلي نفسيًا إحساس متواجد لدى الجماهير التونسية في المدرجات فقط، لأنه يفوز حتى في أسوأ حالاته".

ثم استدرك "لكن الأمر مختلف تمامًا بالنسبة للاعبين".

وأضاف "اللاعبون يتم تهيئتهم نفسيًا لكل مباراة أمام الأهلي، ولا يتأثروا بتفوقه، بدليل أن الترجي سبق أن أطاح بالأهلي من دوري الأبطال عامي 2010 و2011".

وعن مباراة الأهلي والترجي الليلة في كأس الكونفدرالية، رد بو جلبان: "الكفة متساوية، والأوضاع متشابهة، الأهلي ليس في أفضل حالاته، والترجي يعاني من غيابات عديدة".

وأوضح "الترجي أيضًا يفتقد لياقة المباريات لانتهاء الدوري التونسي منذ 15 يومًا، بينما يخوض الأهلي مباراة كل 3 أيام في الدوري المصري".

وواصل "الغيابات ستؤثر أكثر في دفاع الترجي، ولكنه يضم 5 لاعبين في منتخب تونس إضافة إلى الغاني الدولي هاريسون أفول، ولديه لاعب خبرة هو حسين الراقد رمانة الميزان وضابط إيقاع الفريق مثل حسام عاشور في الأهلي".

واختتم أنيس بو جلبان "الترجي لديه أيضًا الجناح النيجيري إيدوك، يمتاز بالسرعة والانطلاقات مثل أيمن حفني لاعب الزمالك".