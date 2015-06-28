إصابة شقى بطلق نارى أشهر سلاحه فى وجه قوة أمنية بكفر الشيخ

أصيب "خ.ا.ا.د" 38سنة عاطل بطلق نارى فى الفخذ عقب إشهاره طبنجه كان بحوزته فى وجه الملازم أول محمد محمود الحسينى سعيد معاون مباحث مركز شرطة فوه والقوة من الشرطة السريين بالمرور عصر اليوم الأحد عند تفقد الملازم والقوة الحالة الأمنية بمدينة.

وعند محاولة إلقاء القبض عليه عندما شوهد بحوزته كيس بداخله 11 قطعة من جوهر الحشيش المخدر حاول التخلص منها عند ملاحقته والقوه . قام بإشهار سلاح نارى كان بحوزته ( طبنجة ) فقامت القوه باطلاق اعيرة ناريه فى الهواء لايقافه ومنعه من استخدام السلاح أصابه احداها بأعلى الفخذ الايمن (فتحة دخول وخروج)، تم ضبطه والسلاح المستخدم.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع تم نقله للمستشفى المركزى لتلقى العلاج وتبين أنه سبق اتهامه فى 7 قضايا مخدارت ضرب سلاح ابيض اخرها رقم 5485 / 2014 جنح المركز سلاح ابيض، والمشهور عنه الاتجار بالمواد المخدرة وجارى العرض على النيابة.

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