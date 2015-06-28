مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من قطار بمحطة سكك حديد بلصفورة فى سوهاج

لقى عامل مصرعه بينما أصيب آخر بكسور بالقدم عقب سقوطهما من القطار رقم 980 بمحطة سكك حديد بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمصرع عامل وإصابة آخر عقب سقوطهما من أحد القطارات.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبو سحلى، وكيل إدارة البحث الجنائى، وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والنقيب أحمد طلعت، معاون أول مباحث المركز، بوصول "حسن.س.ز.د"، 25 عامًا، عامل ويقيم بناحية الشعانية دائرة مركز نجع حمادى قنا إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة، و"ربيع.ا.ع.ا"، 17 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية مصابًا بكسور بالقدم اليمنى واليسرى، وتبين أنه أثناء استقلال المذكورين القطار رقم 980 القاهرة- أسوان وحال مرور القطار بمحطة سكة حديد بلصفورة دائرة المركز وحال تواجدهما على باب القطار سقطا على رصيف المحطة مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثانى.

وبسؤال أحد مستقلى القطار شاهد الواقعة أيد ما جاء بالفحص وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4117 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.