أبومازن يناقش القضايا الثقافية الملحة مع عدد من الكتاب والأدباء الفلسطينيين

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأحد، فى مقر الرئاسة فى مدينة رام الله، وفد اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين 48، والأمانة العامة لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين.

وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا الثقافية الملحة فى إطار توحيد الجهد الثقافى فى الوطن والشتات، بعد اعتماد اتحاد الكتاب العرب الفلسطينيين، عضوا فاعلا فى اتحاد الكتاب والأدباء العرب.

وأشاد الرئيس أبومازن، بهذه الخطوة التى تعيد الاعتبار للثقافة الفلسطينية وإعادة انتشارها فى المشهد الثقافى العربي، وضرورة دعم المؤسسة الثقافية العربية للمثقف الفلسطينى الذى يعانى من الحصار .

بدوره، ثمّن الأمين العام لاتحاد الكتاب الفلسطينيين مراد السوداني، دعم الرئيس أبومازن لتوحيد اتحاد الكتاب فى الوطن والشتات باعتبار الأدباء والكتاب ملح الأرض والضمير الذى يعبر عن الوجدان.