إيداع طفلة رضيعة عثر عليها في الأقصر بأحد الملاجئ

قررت نيابة مركز الأقصر برئاسة المستشار تميم حمودة وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات المحافظة إيداع طفلة لقيطة عثر عليها بالقرب من زراعات القصب بقرية المريس أحد الملاجئ .

تلقى اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بعثور المواطن عبد الوهاب تقي أمين 28 سنة سائق ومقيم بالمريس دائرة المركز، على طفلة حديثة الولادة داخل شنطة تركت بجوار شريط قطار القصب بالقرية فسارع بإبلاغ النجدة وتم نقل الطفلة إلى مستشفى القرنة.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن الطفلة تبلغ من العمر أيام ومصابة بسحجة خفيفة في الخد الأيسر وتم إيداعها بحضانة المستشفى إلى أن تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإيداعها بأحد الملاجئ بالمحافظة.