أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إيداع طفلة رضيعة عثر عليها في الأقصر بأحد الملاجئ

Google+ Print
إيداع طفلة رضيعة عثر عليها في الأقصر بأحد الملاجئ إيداع طفلة رضيعة عثر عليها في الأقصر بأحد الملاجئ

أرشيفية

 

قررت نيابة مركز الأقصر برئاسة المستشار تميم حمودة وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات المحافظة إيداع طفلة لقيطة عثر عليها بالقرب من زراعات القصب بقرية المريس أحد الملاجئ .

تلقى اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بعثور المواطن عبد الوهاب تقي أمين 28 سنة سائق ومقيم بالمريس دائرة المركز، على طفلة حديثة الولادة داخل شنطة تركت بجوار شريط قطار القصب بالقرية فسارع بإبلاغ النجدة وتم نقل الطفلة إلى مستشفى القرنة.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين أن الطفلة تبلغ من العمر أيام ومصابة بسحجة خفيفة في الخد الأيسر وتم إيداعها بحضانة المستشفى إلى أن تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإيداعها بأحد الملاجئ بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا