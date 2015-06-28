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«داعش» يعدم 3 رجال وسيدة في دير الزور بـ «السيف»

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«داعش» يعدم 3 رجال وسيدة في دير الزور بـ «السيف» «داعش» يعدم 3 رجال وسيدة في دير الزور بـ «السيف»

مقاتلي داعش – ارشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بإعدام 3 رجال وسيدة بفصل رؤوسهم عن أجسادهم بالسيف بمنطقة الجرداق في مدينة الميادين بمحافظة ريف دير الزور.

نقلت قناة «سكاي نيوز» ، اليوم الأحد، عن المرصد أن التنظيم قام بإعدام هؤلاء الأشخاص بتهمة قطع طريق وآخر بتهمة تجارة المخدرات، واتهم رجل وزوجته بالسحر.

وعلى صعيد آخر أفاد المرصد أيضا بمقتل 6 عناصر من التنظيم وإصابة نحو 17 آخرين بجروح، خلال عمليات قصف واشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي المدعمة بطائرات التحالف والفصائل المقاتلة وعناصر تنظيم داعش الإرهابي بالريف الجنوبي لمدينة تل
> أبيض.

أ ش أ

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