«داعش» يعدم 3 رجال وسيدة في دير الزور بـ «السيف»

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بإعدام 3 رجال وسيدة بفصل رؤوسهم عن أجسادهم بالسيف بمنطقة الجرداق في مدينة الميادين بمحافظة ريف دير الزور.

نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم الأحد، عن المرصد أن التنظيم قام بإعدام هؤلاء الأشخاص بتهمة قطع طريق وآخر بتهمة تجارة المخدرات، واتهم رجل وزوجته بالسحر.

وعلى صعيد آخر أفاد المرصد أيضا بمقتل 6 عناصر من التنظيم وإصابة نحو 17 آخرين بجروح، خلال عمليات قصف واشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي المدعمة بطائرات التحالف والفصائل المقاتلة وعناصر تنظيم داعش الإرهابي بالريف الجنوبي لمدينة تل

> أبيض.

أ ش أ