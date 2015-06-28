ضبط متهم قام بالتعدي على رئيس وحدة محلية أثناء تنفيذ إزالة إشغالات بسوهاج‎

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطار من مركز شرطة طما من علي محمد رفاعي سن 54 رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بأنه أثناء مروره بشارع أحمد عرابي بجوار موقف سيارات الأجرة وبصحبته المسئولين عن النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية تلاحظ لهم وجود إشغالات بين العمارات السكنية عبارة عن ” بوفية ” يدار بدون ترخيص خاص “زين العابدين عبد الراضي محمد مرسي” سن 41 ويقيم بناحية الساحل القبلي، وعند طلب التراخيص الخاصة به قام بالتعدي عليهم بالسب والشتم ومحاولة التعدي عليهم.

> تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 9271 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .