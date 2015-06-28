أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط متهم قام بالتعدي على رئيس وحدة محلية أثناء تنفيذ إزالة إشغالات بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط متهم قام بالتعدي على رئيس وحدة محلية أثناء تنفيذ إزالة إشغالات بسوهاج‎ ضبط متهم قام بالتعدي على رئيس وحدة محلية أثناء تنفيذ إزالة إشغالات بسوهاج‎

28 يونيو 2015 | 6:14 مساءً

أرشيفية

تلقي اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطار من مركز شرطة طما من علي محمد رفاعي سن 54 رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، بأنه أثناء مروره بشارع أحمد عرابي بجوار موقف سيارات الأجرة وبصحبته المسئولين عن النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية تلاحظ لهم وجود إشغالات بين العمارات السكنية عبارة عن ” بوفية ” يدار بدون ترخيص خاص “زين العابدين عبد الراضي محمد مرسي” سن 41 ويقيم بناحية الساحل القبلي، وعند طلب التراخيص الخاصة به قام بالتعدي عليهم بالسب والشتم ومحاولة التعدي عليهم.
> تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 9271 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

2015-06-28

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا